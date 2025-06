Allerta fulmini e Inter-Fluminense non si gioca: ecco la decisione

Il Mondiale per Club sta vedendo diverse partite sospese per rischio maltempo. E ora gli allenatori chiedono di prendere decisioni in tempo

Ad alzare la questione in modo definitivo è stato proprio Maresca. Il Chelsea ha avuto la meglio sul Benfica al termine di una partita durata più di quattro ore. Il motivo? La lunga sospensione per l’allarme maltempo. Negli Stati Uniti c’è un protocollo molto preciso in caso di rischio di calamità ed ora c’è preoccupazione per la partita dell’Inter. A Charlotte, infatti, le previsioni meteo non sono così buone e la possibilità di dover fare i conti con il rinvio è possibile.

Una situazione che preoccupa molto anche l’Inter. Il rischio di uno stop è più che probabile. Ma non è tanto il rinvio il reale problema presente a Charlotte. La polemica è nata dal fatto che Chelsea e Benfica sono stati due ore negli spogliatoi prima di poter rientrare in campo. C’è, però, la possibilità che l’attesa sia più lunga e per questo motivo si sta chiedendo un intervento e una linea ben precisa.

Inter-Fluminense a rischio: la posizione di Chivu

Al momento c’è da dire che la FIFA non ha intenzione di cambiare la propria linea, ma Chivu, in conferenza stampa, ha chiesto di prendere una decisione definitiva tre ore prima (entro le 18 italiane). Insomma, la speranza del tecnico romeno è che non si scenda il campo con il rischio di non sapere quando finire il match.

Allerta fulmini per Inter-Fluminense: come funziona il protocollo

Il protocollo negli Stati Uniti e, in particolare, nella zona di Charlotte è molto rigido e non sono previste eccezioni. La conferma è arrivata dopo Chelsea-Benfica. La sfida è stata sospesa a quattro minuti dal termine (più recupero ndr) per l’allerta fulmini. In campo si è rientrati due ore dopo, ma il rischio è quella di una attesa più lunga.

Il Sever Cook Protocol, infatti, è in vigore ormai da tempo e vale per tutti gli eventi che sono all’aperto. In caso di un fulmine entro un raggio di 12,7 km scatta immediatamente la sospensione di tutte le manifestazioni presenti in quell’area e si chiede a spettatori e calciatori di trovare un rifugio nel minor tempo possibile. Per questo motivo l’arbitro è costretto ad interrompere la partita e i presenti a lasciare gli spalti.

Sulla carta c’è la possibilità di riprendere dopo mezz’ora, ma c’è un dettaglio da non trascurare. In caso di un nuovo fulmine, il conteggio riparte da zero. Per questo motivo non si ha un quadro chiaro su quando riparte la partita dopo la sospensione per questa possibile ondata di maltempo.

Inter-Fluminense: per ora non è previsto il rinvio

Nonostante le parole di Chivu, non sono attesa delle novità. Inter-Fluminense inizierà regolarmente, a meno di un fulmine nell’ultima mezz’ora, regolarmente e poi si deve sperare che la tempesta, attesa nella zona di Charlotte, ritardi per non dover fare i conti con una sospensione.