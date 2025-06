Marotta beffa Allegri, 100 milioni Inter: domani le visite mediche

Nerazzurri pronti ad accogliere il nuovo attaccante e affondo immediato per il centrale, così si completa il maxi investimento sul mercato

L’Inter è più agguerrita che mai perché consapevole di poter ancora dare il massimo in questa fase terminale di Mondiale per Club. Conteranno le energie, i muscoli e la solita grande concentrazione che Cristian Chivu richiede al pari di come faceva il suo predecessore.

Ma le attenzioni non sono soltanto rivolte a quel che il campo avrà ancora da offrire, perché molto fronte mercato deve ancora ben delinearsi in funzione di quel che sarà l’organico che prenderà parte alla prossima stagione.

In queste ore, in particolare, la dirigenza nerazzurra capitanata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio è alle prese con la chiusura di un affare molto seguito per diverse settimane. Ovvero quello relativo a Yoan-Ange Bonny dal Parma.

Il prezioso centravanti francese dovrebbe raggiungere Milano nella giornata di domani per svolgere le visite mediche e apporre la firma sul nuovo contratto coi nerazzurri, i quali sborseranno invece nelle casse dei Crociati circa 25 milioni di euro, comprensivi di bonus.

Bonny si andrà ad aggiungere alle altre tre operazioni che l’Inter ha chiuso positivamente in precedenza: primo su tutti Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria per 14 milioni, quindi Luis Henrique dall’Olympique Marsiglia per 23 milioni ed infine Nicola Zalewksi, riscattato dalla Roma per 6,5 milioni.

I quattro innesti, tutti giovanissimi e di buona prospettiva nei vari ruoli di competenza, non saranno comunque gli unici a dare un senso all’impegno della dirigenza di applicare le direttive di Oaktree sul mercato. Perché proprio nei prossimi giorni potrebbe esserci l’involata finale nella trattativa che conduce al difensore centrale romano Giovanni Leoni.

Dopo Bonny è il turno di Leoni, Inter pronta a chiudere per altri 30 milioni

Tappezzate di fatto tutte le posizioni in campo, il tassello del difensore centrale sarebbe l’unico a mancare per dire di aver completato davvero l’organico.

Dopo mesi di intense ricerche e sondaggi, promossi per lo più all’interno del territorio italiano, Marotta e Ausilio hanno deciso di puntare sul giovanissimo difensore Leoni del Parma.

Convinti a pieno delle sue qualità, i dirigenti nerazzurri hanno dunque preso contatto con la controparte parmense e l’entourage del calciatore per conoscere i dettagli dell’eventuale operazione.

L’inserimento del Milan di Max Allegri, una delle più pericolose concorrenti al cartellino di Leoni, non dovrebbe neppure più spaventare, perché ormai – come raccontato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter è decisa a fare sul serio mettendo sul piatto un’offerta da 30 milioni di euro.

Se l’affare dovesse andare in porto, per i nerazzurri si tratterebbe del quinto innesto di questa sessione estiva di mercato e la spesa complessiva, seppur non mastodontica, toccherebbe quota 100 milioni di euro.