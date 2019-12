Non solo Vidal: incontro con il Barcellona per una vera sorpresa

INTER VIDAL TOBIDO – Dopo il sorteggio di Europa League, l’Inter si rituffa sul mercato per ottenere giocatori importanti per Conte in ottica Europa League e campionato. Stando alle ultime, proprio in occasione dei sorteggi l’Inter avrebbe incontrato il Barcellona per parlare di Vidal e Todibo, quest’ultimo una vera sorpresa delle ultime ore. Il centrocampista continua ad essere uno dei primi obiettivi per la mediana, mentre Todibo è solo l’ultima idea della difesa nerazzurra. Si parla di una richiesta in prestito con diritto di riscatto, formula non graditissima al Barça.

