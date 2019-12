Sorteggi Europa League, ecco l’avversaria dell’Inter di Conte

Le ultime news Inter si focalizzano sui sorteggi dei sedicesimi di finale di Europa League. La squadra di Conte è testa di serie: niente Roma.

Con la rabbia per il pareggio nel recupero subito contro la Fiorentina, l’Inter è chiamata a concentrarsi sui sorteggi dei sedicesimi di finale di Europa League. La Uefa ha imposto alcuni paletti: in primo luogo non possono affrontarsi squadre della stessa Nazione e quindi i nerazzurri di Conte non potranno pescare la Roma dall’urna di Nyon. Inoltre non si possono affrontare formazioni che erano inserite nello stesso gruppo nella fase a gironi. Infine, per motivi politici, non è possibile accoppiare club russi con quelli ucraini. Le gare di andate si disputeranno il 20 febbraio 2020, mentre quelle di ritorno il 27 febbraio.

Europa League, Inter testa di serie: la composizione delle fasce

Le 32 squadre che sono inserite nell’urna di Nyon sono suddivise in due fasce. Da un lato le teste di serie con le dodici vincitrici dei rispettivi gruppi e le quattro migliori terze della Champions, tra cui l’Inter, con la squadra di Conte che giocherà l’andata in trasferta. Dall’altro le secondo classificate nella fase a girone e le quattro peggiori terze retrocesse dalla massima competizione europea, che giocheranno l’andata in casa.

TESTE DI SERIE: Siviglia, Celtic, Espanyol, INTER, Ajax, Salisburgo, Benfica, Malmo, Basilea, Lask Linz, Arsenal, Porto, Gent, Istanbul Basaksehir, Braga, Manchester United.

SECONDA FASCIA: Apoel Nicosia, Az Alkmaar, Shakhtar Donetsk, Club Brugge, Olympiacos, Bayer Leverkusen, Copenaghen, Getafe, Sporting CP, Cluj, Eintracht Francoforte, Rangers, Ludogorets, Wolfsburg, ROMA, Wolverhampton.

Sorteggi Europa League: tutti gli accoppiamenti

Interlive.it seguirà in diretta per voi il sorteggio dei sedicesimi di Europa League. Ecco tutti gli accoppiamenti:

Wolverhampton-Espanyol

Sporting CP-Istanbul Basaksehir

Getafe-Ajax

Bayer Leverkusen-Porto

Copenaghen-Celtic

Apoel Nicosia-Basilea

Cluj-Siviglia

Olympiacos-Arsenal

Az Alkmaar-Lask Linz

Club Brugge-Manchester United

Ludogorets-INTER

Eintracht Francoforte-Salisburgo

Shakhtar Donetsk-Benfica

Wolfsburg-Malmo

ROMA-Gent

Rangers-Braga

