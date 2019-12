Gabigol: il giocatore sfida l’Al Hilal di Giovinco per il Mondiale per Club

Gabigol: il giocatore sfida l’Al Hilal di Giovinco per il Mondiale per...

Inter, l’attaccante Gabriel Barbosa in campo con il suo Flamengo nella semifinale valida per il Mondiale per Club spera di essere ancora decisivo come nella finale di Coppa Libertadores

INTER GABIGOL MONDIALE PER CLUB/ Si sfideranno oggi il Flamengo di Gabigol e l’Al Hilal di Sebastian Giovinco, che dopo l’avventura americana si è trasferito nella squadra dell’Arabia Saudita. La partita è valida per la semifinale del Mondiale per Club che ormai da anni sostituisce la vecchia coppa Intercontinentale con questa nuova formula. Domani sarà di scena il Liverpool contro la squadra messicana del Monterrey. Questo mini torneo si svolgerà nello stadio internazionale Khalifa di Doha. L’attaccante dell’Inter in prestito nel club brasiliano, proverà a portare la sua squadra in finale con l’aiuto dei suoi compagni di reparto che il tecnico Jorge Jesus ha deciso di schierare:De Arrascaeta, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Kulusevski già a gennaio: due ‘regali’ al Parma

La dirigenza nerazzurra spera che il calciatore sia protagonista anche in questi due ultimi incontri con il suo club, per poter riuscire a monetizzare ulteriormente la sua cessione. La mancata qualificazione agli ottavi di Champions League, fa diventare il calciatore, che pare non rientrare nei piani di Conte, per la dirigenza del club milanese, un’ottima occasione per recuperare un piccolo tesoretto da reinvestire nel mercato di gennaio che è alle porte.