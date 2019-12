Marotta vuole provare a tutti i costi a mettere le mani su Dejan Kulusevski. Ora sembrano esserci gli estremi per un suo approdo all’Inter già a gennaio

Antonio Conte vorrebbe non uno ma due rinforzi a gennaio per quanto riguarda il martoriato centrocampo. Oltre al ‘sogno’ Vidal, il nome che viene fatto con maggiore insistenza è quello di Rodrigo De Paul dell’Udinese, tuttavia nelle ultime ore ci sarebbe stata una nuova accelerata per Dejan Kulusevski. Beppe Marotta è al lavoro da settimane per mettere le mani sul talento svedese esploso al Parma ma di proprietà dell’Atalanta. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Kulusevski a gennaio si può: doppio regalo al Parma

Il classe 2000 potrebbe sbarcare a Milano già a gennaio vista la situazione ottimale di classifica dei ducali allenati da D’Aversa. Inoltre, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter può giocarsi la ‘carta’ Dimarco – in uscita dalla società targata Suning e già in Emilia l’anno scorso – oltre che agli ottimi rapporti tra il Ds Faggiano sia con i dirigenti interisti che con Antonio Conte. L’Atalanta, con la quale Marotta sarebbe vicino ad un accordo per complessivi 35 milioni di euro, potrebbe sbloccare definitivamente la situazione – tradotto: ottenere il sì del Parma, senza rischi di ripensamenti, alla partenza del 19enne già a gennaio – cedendo in prestito l’attaccante Barrow ai gialloblù.

Calciomercato Inter, priorità al centrocampo: anche Ferreira sulla lista

Per la mediana andrebbe tenuto in considerazione pure il giovane argentino Ferreira in forza al River Plate. Ieri il suo agente Marcelo Simonian ha incontrato i dirigenti nerazzurri nella sede di Viale della Liberazione. Il classe ’99 piace molto e ha una clausola di 25 milioni di dollari. L’Inter vorrebbe provare a prenderlo in prestito con opzione d’acquisto.

