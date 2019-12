Calciomercato Inter, Braz: “Gabigol-Flamengo, ecco le cifre dell’accordo”

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le nuove dichiarazioni sponda Flamengo sulla cessione di Gabigol

“Siamo molto ottimisti”. Il Flamengo torna allo scoperto, di nuovo attraverso il vice presidente Braz, a proposito del futuro o meglio dell’affare Gabigol. Il numero due del ‘Rubro-Negro’, che sabato alle 18.30 affronterà il Liverpool nella finale del Mondiale del Club, ha ribadito la sua convinzione sul fatto che alla fine il club riuscirà a far valere nel calciomercato di gennaio l’accordo economico trovato con i nerazzurri in autunno.

Calciomercato Inter, Gabigol-Flamengo: parla il vicepresidente Braz

“Per quanto riguarda i discorsi con la società milanese, va tutto bene – le sue parole a ‘Fox Sports’. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter – Il valore del suo cartellino è stato negoziato tre mesi fa e sembra che non ci siano cambiamenti. Siamo molto ottimisti su Gabriel, la cifra è ben al di sotto dei 22 milioni di euro. Comunque riprenderemo i colloqui dopo il Mondiale per Club”. In realtà Suning vorrebbe una cifra maggiore per il cartellino dell’attaccante, diciamo sui 30 milioni di euro che è anche in linea con lo straordinario rendimento del brasiliano in questo 2019. Determinante sarà ovviamente la volontà dello stesso classe ’96, su cui ci sono molti club europei, inglesi in primis.

