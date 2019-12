Arturo Vidal rimane il grande desiderio di Conte per il calciomercato Inter di gennaio. Per il cileno serve però un importante sforzo economico

Vidal stufo del Barcellona. L’ennesima panchina nel ‘Clasico’ col Real Madrid andato in scena ieri sera al ‘Camp Nou’ (0-0 il risultato finale, lui è entrato nell’ultima mezz’ora), sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Stracolmo già per via di questi mesi passati nelle retrovie della squadra, e così il cileno spinge per arrivare alla rottura e alla cessione in nerazzurro dove ritroverebbe il suo ‘mentore’ Antonio Conte. Soprattutto un ruolo da assoluto protagonista. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Vidal si può: ma serve uno ‘sforzo’ di Suning

Vidal si può, ci sono spiragli che inducono all’ottimismo. Ma occorrerà uno sforzo importante da parte di Suning. Stando infatti alle indiscrezioni di calciomercato riportate stamani da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Barça ha bisogno di rimpilzare le casse per questioni di bilancio e per questo è aperto a una trattativa per il classe ’87: la sua richiesta, tuttavia, raggiunge i 20-25 milioni di euro. Senza contare che non è disposto a venderlo con la formula del prestito oneroso con annesso diritto di riscatto, quella in sostanza messa sul tavolo da Marotta. Un accordo, a patto che i catalani acconsentano a ridurre la cifra per il cartellino, potrebbe essere trovato a metà strada, ovvero con l’inserimento dell’obbligo di acquisto al posto della semplice opzione.

Calciomercato Inter, centrocampo: Marotta ‘guarda’ anche al futuro

Dejan Kulusevski e Rodrigo De Paul restano, con tutte le difficoltà del caso, le primissime alternative a Vidal. In ottica futura, più che per gennaio, Marotta valuta invece in maniera concreta Cristian Ferreira, centrocampista classe ’99 del River Plate. Paragonato nientemeno che a Thiago Alcantara, il ragazzo ha una clausola da 25 milioni di dollari. Sarebbe un altro colpo alla Lautaro Martinez.

