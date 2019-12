Inter-Genoa, le probabili formazioni: Conte costretto al massiccio turnover

INTER-GENOA – 17° turno decisamente spezzato per quanto riguarda il campionato di Serie A. Inter-Genoa sarà una delle gare in programma che si giocherà sabato 21 dicembre alle 18 a San Siro. I nerazzurri devono vincere per rimanere in scia della Juventus, mentre il Genoa deve vincere assolutamente per evitare la zona calda e riprendersi dopo la sconfitta nel derby. Il grande ex Thiago Motta deve far fronte alle assenze di Kouamé, Zapata, Favilli e Sturaro, affidandosi ad Agudelo e Pinamonti in attacco.

Conte dovrebbe proporre la difesa titolare con Borja Valero e Gagliardini dal 1′ se dovessero recuperare; in tal caso non è escluso l’inserimento dal primo di Agoumé e in attacco di Esposito, anche se il baby bomber dovrebbe trovare spazio nella ripresa con Politano titolare. Confermato Biraghi, nuova possibilità anche per Bastoni. Out Lautaro Martinez e Brozovic squalificati. Queste le probabili:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Borja Valero, Gagliardini, Vecino, Biraghi; Politano, Lukaku. Allenatore: Conte.

Genoa (3-5-1-1): Radu; Ankersen, Romero, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Cassata, Pajac; Agudelo, Pinamonti. Allenatore: Motta.