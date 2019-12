DIRETTA Inter-Genoa, segui la cronaca LIVE in tempo reale

La diciassettesima giornata del campionato di Serie A mette di fronte Inter e Genoa allo stadio Meazza. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter ospita il Genoa nel secondo anticipo del sabato valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Da un lato i nerazzurri di Conte vogliono tornare al successo dopo due pareggi di fila per rispondere alla Juventus vittoriosa mercoledì e andare alla pausa di Natale da prima in classifica. Dall’altro i rossoblu del grande ex Thiago Motta hanno bisogno di un risultato positivo per abbandonare il penultimo posto e rilanciarsi nella corsa salvezza. Interlive.it vi offre il match dello stadio Giuseppe Meazza in tempo reale.