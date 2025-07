Con l’Inter è già finita: 35 milioni, giocherà con Brozovic nell’Al-Nassr

Tramonta sul nascere la pista per il difensore, niente Inter per la prossima stagione: sarà cessione record dall’Eredivisie

L’Inter insiste per portare Giovanni Leoni in squadra. Un talento del quale Giuseppe Marotta e Piero Ausilio preferirebbero non privarsi per puntellare un reparto che necessita di forze fresche.

Chiaro è che la trattativa per il raggiungimento di un accordo con il Parma appare complessa per via delle elevate richieste, ma la carta Sebastiano Esposito potrebbe finalmente indirizzarla verso la fumata bianca.

Che dentro ci finisca anche il centravanti nerazzurro o qualche altra pedina da smorzare i costi, Leoni resta priorità assoluta. Ma nelle ultime settimane, consapevole di non potersi cimentare a capofitto in una sola direzione, la dirigenza ha sondato anche percorsi alternativi.

Uno dei quali, come raccontato in precedenza sui nostri canali, risponde al nome di Koni De Winter. Il difensore centrale potrebbe lasciare il Genoa a fronte di un’offerta congrua e senza dover neppure faticare nel raggiungere un accordo con il suo entourage, che ne supporta pienamente i desideri.

Eppure il belga non è stato affatto l’unico a rientrare nella speciale lista dei papabili candidati al ruolo di ‘erede’ di Francesco Acerbi al centro del tridente arretrato.

Voci hanno infatti accostato all’Inter anche il ventisettenne slovacco David Hancko, vecchia conoscenza della Fiorentina oggi sotto contratto con il Feyenoord.

Niente Inter per Hancko, è promesso all’Al-Nassr

In Eredivisie, Hancko ha raccolto parecchi consensi dimostrato qualità eccezionali nel rispetto dello standard del ‘difensore moderno’, abile coi piedi e avvezzo al gol.

Si era immaginato che potesse davvero far ritorno in Serie A per impreziosire la rosa a disposizione di Cristian Chivu, ma nelle ultime ore è sopraggiunto l’inserimento dell’Al-Nassr direttamente dal campionato saudita di Saudi Pro League che farebbe tramontare sul nascere ogni altra possibile destinazione. Compresa quella nerazzurra.

Salvo sorprese, ripensamenti o imprevisti burocratici, Hancko sarebbe adesso destinato a raggiungere l’ex centrocampista nerazzurro Marcelo Brozovic e il fuoriclasse Cristiano Ronaldo in una realtà totalmente nuova, a fronte di un investimento di circa 35 milioni di euro che potrebbe pareggiare (se non superare) la cessione record di Santiago Giménez al Milan messa a segno dal club olandese lo scorso gennaio.