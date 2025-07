Compleanno rovinato, i tifosi dell’Inter non vogliono più vederlo: “Vattene via”

Nel tifo, le passioni collettive si esprimono in modo viscerale, quasi tribale. Ci va di mezzo un tesserato nerazzurro

Sul web, anche un augurio può trasformarsi in una lapidazione virtuale. La società si espone, come creanza impone, per ricordare il compleanno di un giocatore. E i tifosi non la prendono benissimo, dimostrandosi, per l’ennesima volta, poco educati e scarsamente rispettosi.

Con un post di auguri sui social, l’Inter ha scatenato una valanga di insulti. Un fenomeno che ci dice quanto ci stiamo imbarbarendo e come il calcio, a livello antropologico, sia ancora il dominio in cui l’umanità esprime il suo peggio. Il tifo, specie quando si declina sul web, sotto forma di commenti superficiali e non mediati, ha dimenticato ogni forma di rispetto.

Oggi, 18 luglio, Mehdi Taremi compie trentatré anni. L’ex Porto viene da un periodaccio. L’annata negativa all’Inter, gli infortuni e poi la guerra in Iran, con i bombardamenti a Teheran che gli hanno impedito di raggiungere la squadra negli USA per il Mondiale per Club e che poi lo hanno costretto a raggiungere una località sicura per salvarsi insieme alla famiglia.

Al tifoso nerazzurro importa però poco dei tormenti di Taremi. Ora l’ex Porto è solo il bersaglio di un odio che non ha nulla di razionale. In tanti, in troppi, hanno deciso di utilizzare il post di auguri dell’Inter per invitarlo a togliersi dai piedi. O, peggio, per insultarlo pubblicamente. Si sa, gli insulti di massa, di solito, sono senza conseguenze, protetti dall’anonimato. Una forma di sfogo, certo, ma anche una perdita di civiltà.

Tutti contro Taremi: un compleanno di insulti

Nessuno aveva voglia di festeggiare l’uomo, il professionista. Nella tribalizzazione del tifo, gli utenti hanno deciso di ribadire il loro astio, con commenti spesso cattivissimi. I più educati si sono limitati a ribadire l’urgenza di venderlo…

Di certo, il club nerazzurro avrà già informato il giocatore e i suoi agenti che l’uscita è la strada migliore. Ormai il persiano non rientra più nei piani. E l’iraniano, che è un signore, sembra aver già preso atto. Sembra infatti pronto a cambiare maglia.

Fuori per far posto a Lookman

L’Inter vuole subito un sostituto in attacco. Il primo obiettivo è Lookman dell’Atalanta. Ed è interessante notare come sotto il post di auguri a Taremi siano arrivati anche tantissimi commenti contro Oaktree e la dirigenza, con vari tifosi che chiedono di alzare subito l’offerta per il nigeriano.

Insomma, l’iraniano è stato anche ignorato, in molti casi. Speriamo solo che non si metta a leggere… L’ex Porto è atteso in ritiro ma con la speranza che possa subito partire. Sappiamo che Taremi vorrebbe sistemarsi in una squadra europea o, comunque, in un campionato di buon livello. Gli andrebbe bene pure la Turchia.

A oggi solo Fulham e Besiktas hanno sondato il terreno. Ed entrambe le squadre potrebbero essere destinazioni adatte. La richiesta iniziale dei nerazzurri dovrebbe essere di circa 10 milioni di euro. Ma andrebbero bene anche 5, verosimilmente. Conta soprattutto la possibilità di liberarsi dell’ingaggio, pari a 3 milioni, da corrispondere per le prossime due annate.