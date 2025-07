Lookman all’Inter, al Milan rosicano di brutto: “Una domanda tutta la notte”

Con l’arrivo di Allegri e Modric, i rossoneri vorrebbero sentirsi fra i candidati al prossimo Scudetto. Il possibile colpo dell’Inter è un problema

Il Napoli ha deciso da tempo di mostrare i muscoli: Conte vuole una rosa competitiva per il campionato e per l’Europa, e De Laurentiis lo sta accontentando, con De Bruyne, Marianucci, Noa Lang e Lucca già aggiunti alla Roma. Il Milan ha risposto con un nuovo allenatore (Max Allegri), con Modric a zero e Ricci. Intanto si prepara ad altri importanti colpi.

E l’Inter? A viale della Liberazione, la situazione è particolarmente delicata. Con la fine del ciclo Inzaghi, la dirigenza ha scelto di non rivoluzionare la rosa. O, più probabilmente, non ha potuto. Gli acquisti, finora, si sono limitati a delle riserve (Sucic, Luis Henrique, Bonny). E in panchina è arrivato un allenatore che rappresenta una grande incognita.

All’Inter non hanno però intenzione di tirarsi subito fuori dalla griglia dei favoriti. Ed ecco perché si sta trattando l’acquisto di Lookman. Un attaccante che potrebbe trasformare il gioco dei nerazzurri e dare a Cristian Chivu un reparto avanzato, almeno sulla carta, formidabile.

Non si tratta di un colpo già concluso: ci sarà da trattare a lungo, con un referente scomodo come la Dea. Ma l’intenzione nerazzurra di prendere un obiettivo così importante è una dichiarazione di intenti che spaventa le concorrenti. Specialmente il Milan.

Lookman all’Inter: Suma non ci dorme la notte

Mauro Suma, simpatico giornalista di fede rossonera, ha per esempio commentato sul suo canale Youtube le voci di un possibile acquisto da parte dei nerazzurri di Ademola Lookman. La sua reazione diverte gli interisti. E forse inquieta i cugini rossoneri. “Insomma, è stato uno di quei colpi che…“, ha commentato Suma. “Questa sparigliata dell’Inter su Lookman non l’ho vissuta bene. Che una squadra strutturata, abituata a giocare su più fronti, come l’Inter, vada su Lookman, nonostante il percepito fosse che le sue uscite di mercato senza player trading fossero finite, ecco questo è stato un qualcosa che ha fatto chiedere anche a me: loro Lookman e noi?“ Suma ha detto di essersi interrogato per tutta la notte sulla questione. Cercando di capire in che modo l’Inter, senza cessioni preventive, abbia già avuto l’ardire e la forza di recapitare un’offerta da 40 milioni all’Atalanta per l’attaccante nigeriano. Certo, l’offerta è stata respinta. Ma i contatti andranno avanti e l’Inter non si tirerà subito indietro. E il Milan cosa fa? Dopo l’annuncio di Modric, al Milan sembrano bloccati. Ma hanno bisogno di rinforzarsi molto per dare ad Allegri una squadra davvero competitiva. Finora, tutte le principali trattative sono già naufragare. Serve un punta. Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace è considerato da Allegri il primo obiettivo per l’attacco. Il Milan sta lavorando con gli agenti per trovare la formula giusta. Ma i tifosi rossoneri non sembrano entusiasti. Poi c’è Dusan Vlahovic: trattativa difficile ma non impossibile…