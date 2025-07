“Clamorosa cessione” dopo il colpo Lookman: via libera Inter a 60 milioni

L’Inter sogna un super tridente, per permettere a Chivu di provare un gioco differente, lontano dai paradigmi inzaghiani

Molti tifosi sperano che l’Inter possa davvero affondare il colpo su Lookman. E, al contempo, che l’acquisto importante non preannunci una cessione importante. Da un punto di vista tattico, l’entrata del nigeriano non impone una sostituzione.

Lookman all’Inter è un’ipotesi tattica assai suggestiva perché può dare all’Inter qualità al momento assenti in rosa. Non arriverebbe per fare il vice di Lautaro Martinez né di Marcus Thuram. Sarebbe invece la seconda punta da sfruttare come numero 10 o attaccante esterno in un 3-4-2-1 o in un 4-3-3.



È un tipo di attaccante/CO che oggi l’Inter non ha.

L’attaccante dell’Atalanta potrebbe dare al gioco nerazzurro creatività, idee, strappi e soprattutto dribbling. Non è un caso che l’Inter, dopo aver preso Bonny, lo stia seguendo con tanta insistenza.

Il nigeriano nato in Inghilterra, proprio come il francese ex Parma, ha chiuso lo scorso campionato con 36 dribbling riusciti. Nessuno all’Inter si è avvicinato a quei numeri. Quello che ne ha fatti di più è Marcus Thuram, che si è fermato però a 24. A ogni modo, sembra proprio che l’Inter proverà a ingaggiare Lookman a prescindere dalle partenze (che chiaramente ci saranno, a cominciare dalla partenza di Taremi).

Thuram via per 60 milioni o poco più

A oggi, l’Inter vuole un altro attaccante largo per poter giocare più spesso con un 3-4-2-1. Per ora, l’unico che può giocare dietro Lautaro è Thuram. L’altro potrebbe essere appunto Lookman.

C’è anche la possibilità che, per non sbilanciarsi troppo, anche giocando con due trequartisti, Chivu possa scegliere di avanzare un centrocampista (Mkhitaryan, Frattesi, Zielisnki, Zalewski…). Il tridente Lautaro, Lookman e Thuram sembra infatti un po’ troppo aggressiva in senso offensivo per essere interpretata come soluzione di base.

Anche secondo Il Giorno, la cessione di Marcus Thuram non è una possibilità da escludere. Al di là delle smentite societarie, l’Inter potrebbe insomma ancora essere aperta ad ascoltare delle proposte. “Se arrivasse Lookman, non si può escludere la clamorosa cessione di Marcus Thuram entro la fine dell’estate (ma solo per una cifra non inferiore ai 60 milioni)”, si legge sul quotidiano.

Ed è una ricostruzione verosimile. Anche perché Thuram, al di là delle frizioni (si spera risolte) con Lautaro, sta avendo qualche problema anche con la dirigenza. Il francese vorrebbe un rinnovo con stipendio più alto. Cosa che per Oaktree e il presidente Beppe Marotta non è al momento fattibile. Ve ne abbiamo parlato tempo fa in un’esclusiva.

40 non bastano per Lookman

Thuram potrebbe interessare a vari club. Magari non è l’obiettivo principale, ma potrebbe diventare il piano B. Anche perché, lo stesso Thuram potrebbe mostrarsi interessato a cambiare aria.

La prima offerta da 40 milioni di euro con prestito con obbligo di riscatto per Lookman è stata rifiutata. Probabilmente l’Atalanta continuerà a chiedere 50 milioni. Oppure il problema principale era relativo alla formula. L’Inter potrebbe però avere necessità di continuare a puntare sul prestito condizionato per avere un costo minore il primo anno (se il costo del prestito è minore dell’ammortamento).

Oppure per poter sfruttare un ammortamento minore negli anni successivi (qualora il costo del prestito dovesse essere maggiore di quello che sarebbe l’ammortamento). In tutto ciò pare che Lookman abbia ribadito all’Atalanta di voler uscire e che l’Inter è la sua destinazione preferita. Inoltre, sembra anche che il nigeriano si sia fatto male al polpaccio. C’è chi parla di uno stop di minimo una settimana. Una farsa?

L’Inter, di norma, è così sfortunata che gli infortuni del genere si dimostrano sempre veri e pure più gravi del previsto. Lookman ha ventotto anni e negli ultimi due anni ha subito vari guai muscolari… Con l’infortunio (vero) subentra un piccolo sconticino?