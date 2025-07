La Juventus avvisa l’Inter: “Disposti a tutto per prendere Frattesi”

Il centrocampista della Nazionale italiana è in cima alla lista dei desideri di Comolli. Annuncio importante anche su Pio Esposito

L’embargo potrebbe essere finito. Dopo dieci anni esatti dal trasferimento del regista brasiliano Hernanes in bianconero, Inter e Juventus potrebbero tornare a fare affari insieme in questa sessione di calciomercato. Dopo essersi sfidate spesso nel recente passato su giocatore che piacevano a entrambe, stavolta l’obiettivo milita nella storica rivale. Stiamo parlando di Davide Frattesi, centrocampista romano classe 1999.

Per il Nazionale azzurro si è parlato di un possibile scambio con Nico Gonzalez, che rappresenterebbe una delle alternative per i nerazzurri qualora dovesse fallire l’assalto a Lookman. In realtà questa è un’idea della Juve che non stuzzica molto Marotta. Ma non per questo la Vecchia Signora rinuncerà a dare l’assalto all’ex Sassuolo, come rivelato dal noto talent scout Michele Fratini al canale ufficiale youtube di ‘calciomercato.it’.

“Comolli si sta muovendo tanto e si sta prendendo una bella responsabilità a fare tutto da solo: vuole Frattesi, lui è proprio il sogno della Juventus. Adesso si è operato di ernia e tornerà a disposizione tra una ventina di giorni, ma resta un obiettivo. La Juve farà di tutto per prendere questo centrocampista che forse per gli inserimenti è il più forte in Italia. Il colpo vero dei bianconeri secondo me sarà Frattesi: ci proveranno fino all’ultimo perché lo vogliono fortemente”.

Calciomercato Inter, Fratini su Pio Esposito: “Non sono sicuro che rimarrà”

A proposito di Lookman, il suo arrivo potrebbe chiudere gli spazi in attacco a Pio Esposito, tornato dal prestito allo Spezia: “Non sono così sicuro che rimarrà a disposizione di Chivu, perché secondo me lui deve giocare – prosegue Fratini – E’ vero che lui è bravo e che l’Inter ha diverse competizioni da fare tra campionato, Coppa Italia e Champions League, però penso che debba fare almeno trenta partite in questa stagione. Se fossi in lui, io andrei a giocare”.

Per Marotta vale già 30 milioni di euro, ma non vorrebbe cederlo, né Pio Esposito ha mai detto di voler andare via: “È vero che l’Inter è un grandissimo club e potrebbero esserci sorprese in uscita in attacco. Ha dimostrato di avere il colpo e di essere un grande centravanti. Ha delle movenze da ballerino nonostante la mole fisica: è davvero fortissimo. All’inizio vedeva poco la porta, ora invece la vede benissimo! Per me può arrivare ad essere un bomber indiscusso, è un mix tra Vieri e Gilardino” conclude il talent scout toscano.