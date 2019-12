C’è anche la firma di Sebastiano Esposito, la prima per lui in Serie A, nel poker inflitto dall’Inter al Genoa a San Siro

“Sono i frutti del lavoro…”. Così Sebastiano Esposito, visibilmente commosso, dopo la larga vittoria sul Genoa che riporta l’Inter in testa e al quale – su rigore cedutogli generosamente da Lukaku – ha siglato il suo primo gol in Serie A: “Lo dedico a mia mamma che ho appena visto – ha aggiunto il classe 2002 ai microfoni di ‘Sky Sport’ – Ringrazio la società e la mia famiglia che mi è sempre vicina. Ammetto di non aver dormito questa notte, questa serata non potevo sognarla in modo migliore. Se ripenso a quei panini mangiati prima degli allenamenti… Ora spero di continuare così, nella vita non bisogna mai mollare. Il gesto di Romelu? Lui è una persona fantastica oltre che un giocatore straordinario, come dimostra il gol del 4-0. Prima di calciare, mi ha detto di andare convinto sul pallone e fare gol”, ha concluso l’attaccante.

