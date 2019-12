Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le dichiarazioni dell’Ad nerazzurro prima del match contro il Genoa valido per la 17esima di Serie A

Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ poco prima del fischio d’inizio della sfida contro il Genoa valevole per la 17esima giornata di Serie A, l’ultima del 2019. “Esposito titolare? Non bisogna caricarlo di pressioni – ha esordito l’Ad nerazzurro – Con orgoglio possiamo dire che viene fuori dal nostro settore giovanile. Sicuramente risponderà presente in un momento per noi di grande emergenza”. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Marotta: “A gennaio solo occasioni”. In ballo scambio col Napoli

Marotta ha poi risposto sul calciomercato di gennaio: “La nostra strategia è quella che abbiamo già indicato: cercheremo di raccogliere le occasioni, che sono poche, che ci troveremo davanti. Abbiamo fatto questi mesi ad alto livello, sappiamo però che la rosa è ridotta e per questo nella finestra invernale proveremo a tenere alta la nostra competitività”. Uno degli obiettivi dell’Inter in ottica sessione ‘di riparazione’ è il vice Lukaku: a tal proposito, stando a ‘Sky Sport’, l’Inter sta parlando con il Napoli di un possibile scambio di prestiti tra Matteo Politano, al quale oggi è stato preferito Esposito, e Fernando Llorente che Antonio Conte avrebbe voluto già l’estate scorsa. Su Interlive.it ne abbiamo parlato lo scorso 12 dicembre.

