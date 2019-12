Regina Baresi: “Che giocatore Romelu Lukaku”

Inter, il capitano della squadra femminile Regina Baresi ha voluto complimentarsi con i colleghi della formazione maschile per l’ottima stagione che stanno disputando

INTER REGINA BARESI TWITTER/ Quest'anno Interwoman, dopo aver raggiunto con un campionato incredibile la promozione in serie A, sta facendo molta fatica e si trova appena sopra la zona retrocessione al nono posto, anche se a pari punti con il Verona ottavo con 11 punti dopo 10 partite e davanti al Bari di un solo punto, che però ha una partita in meno. La sua rappresentante e capitana Regina Baresi, nonostante il momento non facile, soprattutto dopo la netta sconfitta per 4-0 in casa dell'ottima Fiorentina, che si sta giocando il primo posto con la Juventus, ha un motivo per sorridere.

