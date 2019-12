Alonso e Giroud: non sono stati nemmeno convocati e i nerazzurri sperano

Inter, il terzino Marcos Alonso e l’attaccante Olivier Giroud nemmeno convocati per la sfida casalinga di Premier League del Chelsea contro il Southampton

INTER ALONSO GIROUD AGGIORNAMENTO/ Il Chelsea perde in casa contro il Southampton per 2-0 e i due giocatori Marcos Alonso e Olivier Giroud, non sono stati nemmeno convocati per questa partita di campionato. Se per il difensore il motivo dell’esclusione era dovuto ad un problema fisico, mal di schiena, per l’attaccante è la quarta esclusione consecutiva che non lascia il minimo dubbio sulla sua prossima partenza a gennaio. In ogni caso, le voci di un infortunio diplomatico e del fatto che anche il terzino, potrebbe lasciare la squadra londinese a gennaio aumentano. Comunque in casa Inter si continua a monitorare molto attentamente la situazione, soprattutto per quanto riguarda il terzino ex Fiorentina, visto che sull’attaccante le voci di un interesse della società nerazzurra sembra stiano diminuendo. Il dirigente Piero Ausilio, si sta probabilmente preparando per diverse trasferte nel Regno Unito nei prossimi giorni.