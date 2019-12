Braglia: “Radù è un buon portiere di prospettiva ma…”

Inter, l’ex portiere Simone Braglia ha voluto dare un parere su Ionut Radu e sulla possibilità che possa diventare il sostituto di Handanovic in nerazzurro

INTER BRAGLIA SU RADU/ Prosegue il toto portiere, per il possibile sostituto di Samir Handanovic all’Inter. Uno dei profili più gettonati, è quello di Ionut Radu portiere del Genoa ma scuola nerazzurra. Radio Sportiva in merito, ha voluto chiedere un parere all’ex portiere Simone Braglia, estremo difensore anche della squadra ligure dal 1989 al 1992 e ora procuratore sportivo. Queste le sue dichiarazioni: “E’ un buon portiere di prospettiva, ma ancora non è pronto per giocare in una squadra di medio-alta classifica in Serie A. Ce ne passa prima che diventi un portiere da Inter...”. Poi ha voluto dare un’opinione, anche sulla situazione dell’attacco della sua ex squadra: “Sicuramente sarebbe servito qualcosa di più, anche se credevo che Andrea Pinamonti fosse un altro giocatore. Probabilmente la confusione non lo aiuta, altrove farebbe meglio. Tolto Goran Pandev, non c’è nessuno là davanti che prenda in mano la situazione”.