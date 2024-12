Champions, quanti punti mancano all’Inter: qualificazione certa, svelate le combinazioni

La prima fase della Champions League sta volgendo al termine e in molti si chiedono quanti punti mancano all’Inter per qualificarsi: la statistica dà la risposta

È un anno storico per la Champions League. La massima competizione europea ha cambiato volto e vale per tutte le big che possono parteciparvi ogni anno, che si sono adeguate a un nuovo format, un nuovo modo di gestire le forze e anche alla necessità di dover ruotare in continuazione le forze a disposizione per fare bene.

L’Inter non ha approcciato affatto male al torneo, anzi dopo il pareggio contro il Manchester City – decisamente diversa dalla squadra che ha perso sette delle ultime dieci partite – ha centrato solo vittorie, prima di perdere contro il Bayer Leverkusen. È evidente che non sarà il ko in extremis contro i tedeschi a rovinare tutto, ma ora iniziano i calcoli matematici per capire dove potrebbe posizionarsi il club nerazzurro a due partite dal termine.

Per avere una stima sempre più precisa, si prendono a riferimento le statistiche di ‘Football Meets Data’. Partiamo con il sottolineare che gli ultimi due impegni saranno quelli contro Sparta Praga e Monaco e, visto il capannello di squadre a 12 e 13 punti, non si può stare affatto tranquilli senza vincere.

Champions, la combinazione di risultati con cui l’Inter entrerebbe tra le prime otto

In una situazione del genere, è davvero difficile considerare la matematica certezza e bisogna tenere in conto le percentuali probabilistiche. Per esempio, se l’Inter dovesse pareggiare entrambe le partite rimaste, si ritroverebbe con appena il 6% di chance di entrare in Top 8.

Una vittoria una sconfitta farebbero alzare la percentuale al 55%. Molto più tranquillizzante la combinazione formata da una vittoria e un pareggio, che permetterebbe all’Inter di arrivare a 17 punti e avere in tutto il 96% di chance di arrivare tra le prime otto. Chi finirà, invece, con 18 e 19 punti sarà di fatto alla fase a eliminazione diretta.

Si tratta di stime che ricalcano molto quelle di inizio anno, per cui anche allora gli statistici non avevano torto nel considerare 17 la quota giusta per andare subito avanti. L’Inter ora c’è davvero vicina, ma non può proprio abbassare la guardia negli ultimi due impegni.