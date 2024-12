L’Inter ha detto sì: Arnautovic ceduto gratis in Serie A

I nerazzurri sono pronti a dire addio all’austriaco. L’attaccante interessa ad un club di Serie A ci potrebbe essere il via libera a breve

Ultime settimane di Arnautovic da giocatore dell’Inter? Stando alle ultime informazioni, la risposta a questa domanda sembra essere proprio sì. Un club di Serie A starebbe aumentando il pressing per arrivare all’austriaco e si parla della possibilità di un addio già a gennaio.

Secondo le ultime indiscrezioni di Tuttosport, i nerazzurri avrebbero addirittura aperto alla possibilità di cedere il calciatore a titolo gratuito, ma con lo stipendio interamente a carico dei granata. Se così fosse, ora la palla passerebbe in mano direttamente ad Arnautovic. L’austriaco, infatti, guadagna 3,5 milioni di euro e per dire sì al trasferimento dovrà abbassare un po’ le pretese. Una ipotesi da tenere in considerazione durante il calciomercato invernale.

Il contratto in scadenza a giugno porta l’Inter a valutare con attenzione la partenza di Arnautovic. Un addio nel prossimo mese consentirebbe ai nerazzurri di evitare la minusvalenza e quindi sono in corso le valutazioni del caso. Il giocatore potrebbe essere anche disposto a cambiare squadra pur di trovare maggiore spazio. Resta da superare lo scoglio dell’ingaggio e capire se realmente Marotta avrebbe aperto al trasferimento gratuito.

Il Torino resta in pressing per Arnautovic e non è da escludere che nelle prossime settimane ci possano essere novità importanti. Il quotidiano piemontese parla di un trasferimento gratuito. Al momento sembra essere una ipotesi molto complicata per diversi motivi. È vero che l’Inter risparmierebbe in parte lo stipendio, ma si deve tenere conto anche del fatto che ci sarebbe il problema del sostituto non semplice da risolvere a gennaio.

In caso di una sua cessione, il nome in pole position potrebbe essere quello di Chiesa, ma parliamo di caratteristiche diverse e di un calciatore che in questa prima parte di stagione non ha praticamente mai giocato. Quindi la partenza di Arnautovic dovrà essere valutata con attenzione in Viale della Liberazione anche perché l’attacco è meno prolifico rispetto allo scorso anno.

Ricordiamo che il campionato dell’Inter non si fermerà a maggio visto il Mondiale per Club. Una competizione che l’austriaco e Correa potranno giocare con la maglia nerazzurra visto che la Fifa ha aperto al prolungamento di un mese dei contratti in scadenza proprio per consentire a questi calciatori di prendere parte alla manifestazione.