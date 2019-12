Capello: “Inter e Juventus hanno nel dna la voglia di vincere”

Inter, l’ex tecnico Fabio Capello ha voluto dare il suo parere sulla situazione ai vertici del campionato di serie A. L’ex allenatore vede la squadra di Conte e quella di Sarri sempre favorite per lo scudetto

INTER CAPELLO DICHIARAZIONI/ L’ex giocatore e successivamente allenatore vincente Fabio Capello, è tornato a parlare del campionato di serie A e della lotta allo scudetto. Dopo aver vinto 4 scudetti e due coppe italia da calciatore e 5 campionati italiani 4 supercoppe italiane, due campionati spagnoli, una champions e una supercoppa europea come mister, l’ex tecnico ormai è un’opinionista sempre ben accetto nei vari dibattiti sportivi.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Kulusevski subito | Marotta cala l’asso

Durante la trasmissione ‘Dribbling’, ha dato il suo parere sulla situazione nei piani alti della classifica del nostro campionato e ha dichiarato: “Inter e Juventus sono entrambe attrezzate per arrivare prime, hanno nel dna questa caratteristica e questa voglia. Devo dire che anche le romane stanno facendo molto bene. La Lazio in particolare non ha paura di giocare contro le favorite. La metto comunque tra le squadre ‘pericolose‘ per le prime due, ma credo che le altre abbiano qualcosa in più”.