Marotta al lavoro per chiudere con l’Atalanta l’affare Kulusevski. L’Ad nerazzurro ha la carta per convincere il Parma a lasciarlo andare già a gennaio

L’affare Vidal non è certo viste le richieste del Barcellona e l’ingresso in scena della Juventus, anche se quella dei bianconeri potrebbe essere solo una manovra di disturbo, ecco perché l’Inter continua a tenere ‘calde’ le piste che conducono a Rodrigo De Paul e soprattutto a Dejan Kulusevski. Beppe Marotta è al lavoro per trovare un accordo totale con l’Atalanta: parti vicinissime considerato che ballano appena cinque milioni tra domanda (sui 40 milioni) e offerta di 35 complessivi.

LEGGI ANCHE ->>> Trattativa De Paul, l’Udinese non scende sotto i 35 milioni

Calciomercato Inter, affare Kulusevski: spunta Politano, i dettagli

Secondo alcune fonti, l’Ad nerazzurro può giocarsi la ‘carta’ Politano per ottenere Kulusevski già nella prossima finestra invernale. L’esterno, finito all’ultimo posto nelle gerarchie di Conte per l’attacco, potrebbe essere girato ai ducali – magari con la semplice formula del prestito – come sorta di ‘indennizzo’ per aver rinunciato al classe 2000 nella seconda parte della stagione, ovvero da gennaio fino a giugno quando termina il contratto di prestito. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, niente Barcellona per Lautaro | Motivo clamoroso

Calciomercato Inter, Politano ‘porta’ il vice Lukaku

Di Politano possibile pedina nell’affare Kulusevski se n’è già parlato, ma ipotizzando un suo passaggio all’Atalanta per consentire all’Inter di avere uno ‘sconto’ sul prezzo finale del cartellino del talento svedese. A gennaio potrebbe riprovarci anche la Fiorentina, mentre è sempre in ballo l’ipotesi di un suo sbarco al Napoli in prestito (con magari annesso diritto di riscatto) e in cambio di Llorente, che in nerazzurro andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Lukaku.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, svolta a sinistra | Ecco il nuovo terzino

Calciomercato, un patto tra Inter e Juventus: le ultime di InterLive