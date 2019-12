Non solo Vidal: si tratta col Cagliari per Nandez

INTER NANDEZ – Non solo Arturo Vidal per l‘Inter: Antonio Conte potrebbe ottenere anche un altro centrocampista che arriva direttamente dalla Serie A. Secondo ‘Tuttosport’ si tratta di Nandez, centrocampista tutto fisico, muscoli e corsa del Cagliari che ha intenzione di andare via a causa di alcuni problemi legati ai diritti di immagine. L’uruguaiano è ben più che un piano B per l’Inter se dovesse saltare il cileno, prossimo a trasferirsi a Milano per 12 milioni di euro.

