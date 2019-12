Obiettivo Weigl, nerazzurri beffati dal Benfica

INTER WEIGL – L’Inter rischia di perdere una delle alternative a Vidal. Stando alle ultimissime riportate da ‘A Bola’, il centrocampista del Borussia Dortmund sarebbe ormai vicino al Benfica già a gennaio. Il capitano è pronto a lasciare il muro giallo per mettersi alla prova in un nuovo contesto e il club lusitano sarebbe pronto a prenderlo per circa 20 milioni di euro.

