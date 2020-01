Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Eriksen il cui approdo in nerazzurro viene dato davvero molto vicino. I dettagli

L’Inter sarebbe davvero a un passo dal piazzare il super colpo Christian Eriksen. Stando alle ultime indiscrezioni del giornale danese ‘Ekstrabladet’, infatti, il club nerazzurro starebbe per raggiungere un accordo totale con il trequartista classe ’92 in scadenza di contratto col Tottenham. L’operazione potrebbe andare in porto nelle prossime settimane, quindi già in questa sessione di gennaio. Nelle casse degli ‘Spurs’ finirebbero tra le 150 e le 180 milioni di corone danesi, ovverosia tra i 20 e i 25 milioni di euro. Il calciatore si legherebbe all’Inter con un contratto quinquennale da circa 9-10 milioni di euro netti a stagione.

