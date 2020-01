Calciomercato Inter, affare Vidal | Ancora brutte notizie per Conte

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano di nuovo su Arturo Vidal con le dichiarazioni del tecnico del Barcellona Ernesto Valverde

L’Inter lavora affinché il sogno Eriksen si realizzi, ma al contempo non molla Arturo Vidal che è pur sempre la primissima richiesta di Conte per questo calciomercato di gennaio. La trattativa col Barcellona è però in una fase stagnante: Marotta non è al momento andato oltre la proposta da 12 milioni di euro complessivi tra prestito oneroso e diritto di riscatto, e il club blaugrana è ancora fermo sulle proprie posizioni. La volontà di cedere il cileno, che ha ‘perso’ per adesso la battaglia per il pagamento di alcuni bonus della passata stagione, ci sarebbe ma ovviamente alle giuste condizioni che non sono quelle offerte dai nerazzurri. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, affare Vidal: va superato anche l’ostacolo Valverde

Vidal è un’operazione in salita, anché perché andrebbe superato anche l’ostacolo Valverde. Anche oggi il tecnico dei catalani ha ribadito di non volersi privare del classe ’87, il quale invece spinge per ricongiungersi con Conte a Milano: “Si è parlato molto della situazione legata ad Arturo – ha affermato il tecnico in conferenza stampa – ma non credo che debba avere ripercussioni dal punto di vista sportivo, che è ciò di cui mi interesso io. Lui si sta allenando bene. La questione contrattuale si risolverà in maniera interna, conosciamo bene Arturo, è lo stesso di sempre e non vedo problemi. Alena è partito, non pensavo che sarebbe accaduto così in fretta ma c’era una clausola nel suo contratto che gli consentiva di andare in prestito. Abbiamo un calciatore in meno, ma non voglio pensare ad altre uscite, non ho intenzione di farlo”-

Calciomercato Inter, doppia alternativa a Vidal

Le alternative a Vidal, al momento, sono due: Rodrigo De Paul e Naithan Nandez. Senz’altro più concreta la prima, dato che con l’Udinese si discute da tempo di un eventuale affare che potrebbe andare in porto con la formula del prestito oneroso più diritto (un obbligo ‘mascherato’) di acquisto per complessivi 25-30 milioni di euro.

