Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Eriksen e il suo possibile arrivo già a gennaio. In cambio Mourinho può chiedere un difensore

L’Inter sarebbe al lavoro per prendere Eriksen già in questa sessione di calciomercato. A dirlo il ‘Corriere dello Sport’ nell’edizione di stamane: a quanto pare Suning avrebbe stanziato circa 20 milioni di euro tra cartellino e commissioni per consentire a Marotta di mettere le mani sul danese senza aspettare giugno, quando le richieste d’ingaggio del classe ’92 – in scadenza con il Tottenham – sarebbero maggiori in virtù della presenza ancor più concreta dei top club europei, Real Madrid e Paris Saint-Germain su tutti. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, affare Eriksen: Mourinho può chiedere un difensore

Sulla possibilità di una partenza di Eriksen già in questo mese, José Mourinho ha risposto in maniera ‘furba’ nella conferenza stampa andata in scena oggi pomeriggio in vista della sfida di Fa Cup contro il Middlesbrough. “Non so se partirà a gennaio – le parole del tecnico del Tottenham – Al momento ha tre possibilità: trovare un accordo con un club per la fine della stagione, andarsene a gennaio o anche restare con noi”. Nell’eventuale operazione con l’Inter, lo stesso Mourinho potrebbe chiedere l’inserimento di una contropartita a lui ovviamente gradita. Nella fattispecie Diego Godin, che lo ‘Special One’ stima moltissimo tanto che lo avrebbe voluto già ai tempi del Manchester United. L’uruguagio raccoglierebbe il posto di Vertonghen, che in Inghilterra sostengono non rinnoverà il contratto in scadenza a fine stagione. Il belga è un obiettivo pure di Marotta.

Calciomercato Inter, futuro Godin: la situazione

Godin sta rendendo al di sotto delle attese, tuttavia appare impensabile che l’Inter decida di privarsene solo sei mesi dopo il suo arrivo e nel bel mezzo di una stagione. Il 33enne rimane un campione, un giocatore di grande personalità ed esperienza che può fare davvero comodo nel testa a testa con la Juventus. In caso di clamorosa cessione, ipotesi già ventilata da qualche settimana soprattutto in Spagna, la dirigenza interista potrebbe davvero anticipare lo sbarco ad Appiano di Matteo Darmian.

