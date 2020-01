Secco no per Politano: salta lo scambio in Serie A

Secco no per Politano: salta lo scambio in Serie A

INTER POLITANO – Brutte notizie per l’Inter: come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, la Roma non ha intenzione di accettare lo scambio tra Spinazzola e Politano. I giallorossi non vogliono privarsi dell’esterno ex Juventus che è reputato un titolare dal tecnico Fonseca, il quale spesso lo ha preferito a Florenzi. Lo stesso capitano giallorosso, almeno per il momento, non sembra intenzionato a lasciare la Capitale nonostante la corte serrata di Conte per averlo alle proprie dipendenze e rinforzare il centrocampo.

