L’Inter pensa anche a Naithan Nandez come alternativa a Vidal, anche se il Cagliari non è affatto intenzionato a privarsene in questo calciomercato di gennaio. Ieri il Ds dei sardi Marcello Carli ha sparato una cifra shock per allontanare le pretendenti al cartellino della mezz’ala uruguagia che i nerazzurri seguono fin dai tempi del Boca Juniors.

