Colonnese: “Il Napoli è un ottimo banco di prova”

Inter, l’ex difensore Francesco Colonnese ha voluto dare un parere sia sulla sfida del San Paolo tra Napoli e Inter sia sul mercato della squadra di Antonio Conte

INTER COLONNESE INTERVISTA/ L’ex giocatore Francesco Colonnese, è stato intervistato da Radio Sportiva per avere un parere sulla sfida del giorno della Befana tra Napoli e Inter. Queste le parole dell’ex difensore, prima sulla situazione della formazione partenopea: “Le prossime due partite diranno in che condizione è il Napoli. Durante la sosta Gattuso ha avuto tempo per lavorare, ma contro Inter e Lazio non sarà facile, soprattutto senza Koulibaly“. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Per quanto riguarda la squadra nerazzurra ha dichiarato: “L’Inter è allenata bene e ha gli occhi di chi non vuole mai perdere, in Champions però è mancata la cattiveria che si è sempre vista in campionato. Il Napoli è un ottimo banco di prova per la squadra di Conte“. Gli hanno chiesto un parere sul mercato della squadra meneghina e lui ha detto: “Serve sicuramente un giocatore in mezzo al campo, come Vidal, e magari anche un esterno sinistro, perché Biraghi e Asamoah non sono sufficienti”