Conte insiste per avere Vidal a gennaio. Il Barcellona continua a fare muro ma nel frattempo pensa di offrirlo proprio ai nerazzurri in cambio di un difensore

Grandi manovre in casa Inter per quanto concerne il centrocampo. I nomi sono due ed entrambi top, Eriksen e naturalmente Arturo Vidal. Marotta avrebbe in pugno il danese in scadenza col Tottenham per giugno, mentre continua a lavorare per regalare il secondo a Conte già nella sessione invernale che ha aperto i battenti giusto oggi. L’operazione resta complessa a causa della rigidità del Barcellona che però, stando a indiscrezioni provenienti dalla Spagna, starebbe pensando di offrirlo proprio ai nerazzurri in cambio di un difensore. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, assalto Barcellona a Skriniar: Vidal nell’affare

Secondo ‘Diario Gol’ il Barcellona avrebbe individuato in Milan Skriniar l’ideale successore di Pique. Per questo motivo sarebbe pronto a partire all’assalto del centrale slovacco mettendo sul piatto 60 milioni di euro più, appunto, il cartellino di Vidal. Difficilmente, però, tale proposta verrebbe presa in considerazione dalla società di Viale della Liberazione, soprattutto in questo mercato di gennaio. A giugno se ne potrebbe parlare, anche se l’Inter parte da una valutazione ben più alta, tra gli 80 e i 100 milioni di euro, e a meno di sorprese non accetterebbe l’inserimento di contropartite tecniche nell’eventuale affare.

Calciomercato Inter, Barcellona anche su Lautaro e Sensi: serve la maxi offerta

Come noto, il Barça ha nel mirino altri due giocatori dell’Inter: parliamo di Stefano Sensi e Lautaro Martinez. Per entrambi, i catalani potrebbero davvero presentarsi alla porta dei nerazzurri, dato che l’interesse è molto concreto. Per strapparli a Suning, tuttavia, sarebbe necessaria una maxi proposta di circa 160 milioni di euro.

