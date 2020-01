Gabigol: il giocatore può essere la chiave per arrivare a Giroud e Alonso

Inter, l’attaccante Gabigol potrebbe essere un’importante pedina di scambio con il Chelsea per arrivare a prendere Olivier Giroud e Marco Alonso

INTER GABIGOL SCAMBIO/ Interessante indiscrezione di mercato su un possibile scambio tra Inter e Chelsea. Come dicevamo sembra ormai fatta per Olivier Giroud in nerazzurro, mentre per quanto riguarda Marco Alonso il club inglese continua a fare muro, ed a chiedere una cifra importante per il terzino ex Fiorentina. Secondo ‘Express’ dopo aver vanamente provato a prendere Dembele del Lione, il club inglese starebbe pensando a Gabriel Barbosa come possibile vice del giovane Abraham.

LEGGI ANCHE >>> Prosegue la caccia al bomber: i nomi

LEGGI ANCHE >>> Marotta all’assalto dei parametri zero

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Florenzi nome caldo per Conte

La dirigenza nerazzurra valuta Gabigol intorno ai 30 milioni di euro, ma un possibile scambio con Giroud e Alonso alla corte di Antonio Conte e l’attaccante brasiliano in Inghilterra, potrebbe chiudersi positivamente facendo felici entrambi i due allenatori. Naturalmente sono solo indiscrezioni che restano in attesa di ulteriori conferme, ma già il fatto che siano uscite fanno ben sperare.