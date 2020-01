Giroud: l’attaccante del Chelsea ha preso la sua decisione definitiva

Inter, nuove indiscrezioni riguardano l’attaccante del Chelsea Olivier Giroud che sembra sempre più vicino a trasferirsi alla corte di Antonio Conte. Il calciatore vuole solo i nerazzurri

INTER GIROUD AGGIORNAMENTO/ In attesa di ricevere buone notizie dal mercato il tecnico Antonio Conte sta preparando la squadra per la sfida di lunedì sera al San Paolo contro il Napoli. E’ risaputo che l’allenatore della squadra meneghina si aspetta almeno tre rinforzi uno per reparto: difesa con un esterno a tutto campo, centrocampo e attacco. Per quanto riguarda la punta dopo varie conferme e smentite, sembra sempre più vicino Olivier Giroud attaccante del Chelsea, che è sempre meno considerato da Lampard, mentre nella squadra nerazzurra sarebbe utilissimo anche in vista del doppio impegno campionato ed Europa League senza contare anche la Coppa Italia che non va assolutamente snobbata.

Nell’edizione odierna di Telefoot sembra che le antagoniste della società milanese che erano interessate all’attaccante, West Ham e Bordeaux, abbiano accettato la decisione del giocatore di voler andare solo nella squadra nerazzurra. Per quanto riguarda invece il Lione non c’è nulla di certo su un suo interessamento, che non è mai stato confermato chiaramente.