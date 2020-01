Meret il dopo Handanovic: Marotta sfida la Juventus

INTER MERET DOPO HANDANOVIC – Alex Meret potrebbe diventare l’erede di Handanovic. Preso dal Napoli dall’Udinese per farlo diventare il portiere del futuro, dopo due anni il suo destino in Serie A potrebbe presto cambiare. Il classe ’97, secondo ‘Il Mattino’, è cercato da Inter e Juventus per la prossima stagione. Il suo agente Federico Pastorello potrebbe lavorare già dalle prossime settimane per un possibile trasferimento. De Laurentiis, però, non ha alcuna intenzione di cederlo nemmeno di fronte ad un’offerta importante, almeno per il momento…

