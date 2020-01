Dimarco: l’Hellas Verona pronto a chiudere per anticipare il Genoa

Inter, il difensore Federico Dimarco è ‘corteggiato’ da Genoa e Verona e potrebbe accettare le lusinghe di una delle due squadre visto che per il momento Antonio Conte gli sta preferendo altri giocatori

INTER DIMARCO AGGIORNAMENTO/ L’Hellas Verona sta facendo un ottimo campionato, è 11esimo a pari con il Milan con 22 punti, nonostante a inizio campionato molti lo davano per uno dei papabili per la retrocessione. Il club veneto, nonostante la buona posizione di classifica, sta pensando comunque a dei rinforzi per il proseguo della stagione ed ha puntato Federico Dimarco. Come ha spiegato anche Gianluca Di Marzio da Sky Sport.

LEGGI ANCHE ->>> Napoli-Inter 1-3 | Super Lukaku, esame ‘San Paolo’ superato e Juve riacciuffata!

LEGGI ANCHE ->>> Da Vidal a Eriksen e Godin: Marotta allo scoperto

Queste le sue parole in merito alla possibile trattativa con l’Inter: “Il difensore classe 1997 dell’Inter non sta trovando spazio nelle gerarchie di Antonio Conte e per questo potrebbe andare a cercare minutaggio in un altro club di Serie A. Dopo l’esperienza al Parma della passata stagione, l’Hellas Verona ci ha messo gli occhi per gennaio. Su Dimarco però c’è da registrare anche il pressing del Genoa, ma l‘Hellas vuole chiudere a breve con il club nerazzurro e il giocatore”.