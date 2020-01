Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sulle dichiarazioni di Marotta tra Eriksen e Vidal prima del big match del San Paolo contro il Napoli

Beppe Marotta è intervenuto a ‘Sky Sport’ prima di Napoli-Inter rispondendo alle domande inerenti questo calciomercato di gennaio. La partenza è su Vidal: “Se l’arrivo del suo agente in Italia potrebbe dare una svolta? In questo periodo stiamo avendo diversi contatti con gli agenti di molti calciatori per alzare il livello di questo gruppo che sta viaggiando a grandi ritmi – la risposta dell’Ad nerazzurro – Vogliamo fare tutto con calma, siamo in piena attività ma preferisco non fare nomi. Gli acquisti saranno tre? Dipenderà anche dalle partenze, ora le nostre priorità sono un centrocampista e un esterno. Poi se qualche giocatore ci chiederà di andar via, valuteremo altri ruoli, ma finora questo non è accaduto”. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, arrivo Eriksen e partenza Godin: risponde Marotta

Marotta ha poi risposto su Eriksen e in merito alle voci secondo cui il suo arrivo all’Inter potrebbe avvenire già in questa finestra ‘di riparazione’: “Spessissimo all’Inter vengono affiancati i nomi di importantissimi giocatori, questo ci lusinga, ma tengo a dire che non abbiamo avuto alcun contatto col Tottenham. Il giocatore va in scadenza nel giugno 2020, in corsa ci sono tante squadre, lui è certamente un giocatore interessante ma per ora posso dire solo questo”. Chiosa da ‘pompiere’ su Godin, escluso nuovamente da Conte e che in Spagna danno partente: “Le competizioni sono tante, per noi tre, e tutti i giocatori sono chiamati prima o poi a rispondere a questa o quella partita. Spetta poi all’allenatore scegliere le migliori soluzioni, nel calcio moderno le possibilità di andare in campo sono sempre ampie”.

