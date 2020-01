Doppio colpo low cost: sfida al Napoli per due giocatori del Verona

INTER DOPPIO COLPO LOW COST – Per rinforzare la rosa, Antonio Conte potrebbe avere a disposizione due giocatori del Verona. Si tratta di Sofyan Amrabat e Amir Rrahmani, due calciatori di Juric che si stanno facendo notare in questa stagione. Stando a ‘Sky Sport’, il Napoli sarebbe avanti nella trattativa e avrebbe pronti addirittura 35 milioni di euro complessivi per battere la concorrenza. A queste cifre l’Inter si defilerebbe, in quanto intende averli a condizioni decisamente vantaggiose e non a titolo definitivo.

