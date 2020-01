Scambio Politano-Llorente, secco no di entrambi: l’affare salta

INTER SCAMBIO POLITANO-LLORENTE – Inter e Napoli potrebbero dover guardare altrove per ottenere dei giocatori funzionali al proprio progetto tecnico: stando a ‘Tuttosport’, lo scambio Politano–Llorente sembra destinato a naufragare per il doppio rifiuto da parte dei giocatori. Entrambi non sembrano convinti di cambiare maglia e per questo motivo l’operazione sembra pressoché bloccata. Il vice Lukaku, dunque, potrebbe tornare in auge con il possibile arrivo di Giroud o Petagna, giocatori da tempo nel mirino della dirigenza.

