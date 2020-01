In teoria a giugno l’Inter potrebbe ottenere sui 150 milioni di euro dalle cessioni a titolo definitivo di quei giocatori ceduti l’estate scorsa in prestito con o senza diritto di riscatto. Tra questi spicca naturalmente Mauro Icardi. Le ultime dichiarazioni di Wanda Nara, moglie e agente del bomber, mettono in forte dubbio il suo futuro al PSG e quindi il riscatto del suo cartellino che permetterebbe a Suning di incassare 70 milioni.

