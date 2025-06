DIRETTA Mondiale per Club, torna la Thu-La: formazioni UFFICIALI Inter-Fluminense e cronaca LIVE in tempo reale

I nerazzurri di Cristian Chivu affrontano i brasiliani di Portaluppi e Marco Aurelio negli ottavi di finale del torneo iridato. Segui la Diretta Live del match

L’Inter se la vedrà con il Fluminense a Charlotte in un match di sola andata valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Una sfida inedita tra due formazioni ancora imbattute in questa manifestazione che, in caso di parità al 90esimo, andrà avanti con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro salvadoregno Barton.

Da una parte i nerazzurri di Cristian Chivu, che hanno rimandato a Milano i vari Bisseck, Calhanoglu, Pavard e Zielinski per smaltire i rispettivi infortuni, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver ottenuto il primo posto nel Gruppo E. Sette punti totali, frutto delle vittorie contro i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds e gli argentini del River Plate, dopo il pareggio all’esordio contro i messicani del Monterrey.

Dall’altra parte i Tricolor Carioca di Renato Portaluppi e Marco Aurelio, invece, sono arrivati secondi nel Girone F dietro ai tedeschi del Borussia Dortmund, con due pareggi e una vittoria contro i sudcoreani dell’Ulsan. La gara sarà trasmessa in tv in chiaro su Canale 5 e sarà visibile anche in streaming su tutti i dispositivi sulle app di Dazn e di Mediaset Infinity. Chi passa il turno se la vedrà con la vincente tra Manchester City e Al Hilal ai quarti. Interlive.it vi offre il match del ‘Bank of America Stadium’ tra Inter e Fluminense live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-FLUMINENSE

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

FLUMINENSE (3-5-2): Fabio; Ignacio, Thiago Silva, Freytes; Xavier, Nonato, Bernal, Martinelli, René; Arias, Can. All. Renato Portaluppi

ARBITRO: Barton (EL SALVADOR)