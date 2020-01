Calciomercato Inter, Politano al Milan | Ipotesi scambio!

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Matteo Politano e sul suo possibile passaggio al Milan. Occhio allo scambio tra le milanesi

Politano è ai margini dell’Inter e per questo è da tempo aperto all’addio. Il futuro dell’esterno, però, potrebbe essere sempre a Milano ma sull’altra sponda del Naviglio. Lo vuole infatti il Milan per rafforzare il reparto avanzato della squadra di Pioli, tanto che ieri ha incontrato in sede i suoi agenti: stando alle indiscrezioni di calciomercato di ‘Sky Sport’ il classe ’93 ha già dato il suo assenso al trasferimento in rossonero, dove avrebbe la possibilità di giocare con maggiore regolarità, a supporto di Zlatan Ibrahimovic.

Calciomercato Inter, Politano al Milan: occhio allo scambio!

L’Inter è disposta a cedere Politano, ma non ha intenzione di fare grossi sconti, valutando il suo cartellino non meno di 25 milioni di euro. Difficile che il club rossonero possa arrivare ad offrire tanto, ecco perché non è da escludere uno scambio tra le due società milanesi. A Conte potrebbe far comodo un vice Brozovic, dunque uno tra Biglia e Bennacer, ma anche un centrocampista molto forte fisicamente come Kessie – che non disdegnerebbe l’approdo in nerazzurro, anzi… – e una punta per il ruolo di vice Lukaku, ovviamente il nome è quello di Piatek. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. A parte forse l’ex Empoli, gli altri tre calciatori menzionati sono tutti sul mercato, quindi possibili candidati a uno scambio.

