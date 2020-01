Calciomercato Inter, colpo in prospettiva | E’ UFFICIALE

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza l’ufficialità di un acquisto in prospettiva da parte del club nerazzurro. Ecco i dettagli

La notizia nell’aria da un paio di giorni adesso è ufficiale: Andi Hoti è un nuovo giocatore dell’Inter. Il club nerazzurro ha depositato il contratto in Lega Calcio. Il 16enne elvetico, in possesso anche di passaporto kosovaro, è stato prelevato dallo Zurigo (13 presenze e 3 reti quest’anno con l’Under 18) e verrà aggregato alle giovanili. Si tratta di fatto del primo acquisto realizzato dalla società di Viale della Liberazione in questa finestra invernale.

