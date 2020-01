Calciomercato Inter | Vidal è sempre più complicato: i dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Arturo Vidal che rimane il grande desiderio di Conte per questa sessione. Ma da Barcellona giungono cattive notizie

L’Inter vuole accontentare Antonio Conte e per questo non molla la presa su Arturo Vidal che resta il grande desiderio del tecnico per questa sessione di calciomercato. Marotta confida nella cessione di Gabigol al Flamengo a titolo definitivo per raccogliere risorse economiche necessarie ad alzare la proposta economica formulata ai blaugrana che tocca quota 12 milioni di euro tra prestito oneroso e diritto di riscatto.

Calciomercato Inter, Messi e non solo in pressing su Vidal: le ultime

Non sarà però facile, anche con una nuova offerta più alta, convincere il Barcellona a privarsi del cileno che non è un titolare ma comunque un giocatore fondamentale da gettare nella mischia a gara in corso e che fin qui – da subentrato – ha sempre fatto la differenza. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato del ‘Mundo Deportivo’, lo spogliatoio coi senatori in prima, da Messi a Pique, sono in pressing per convincerlo a cambiare idea ovvero a rimanere in maglia blaugrana. Lo stesso starebbe facendo pure il presidente Bartomeu. Per il quotidiano spagnolo, il classe ’87 si starebbe convincendo anche perché avrebbe capito che un’ulteriore proposta interista non basterebbe ad abbattere il muro del Barça. Nel caso saltasse Vidal, l’Inter potrebbe decidere di provare ad anticipare l’arrivo di Eriksen o puntare tutto su De Paul dell’Udinese.

