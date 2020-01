Calciomercato Inter, Young può saltare | Le ultime dall’Inghilterra

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra a proposito dell’affare Young col Manchester United

Nella giornata di ieri l’Inter ha virato con decisione su Ashley Young per quanto riguarda la corsia esterna mancina data le difficoltà enormi per la prima scelta Marcos Alonso e il no dello Sporting CP all’offerta per l’alternativa, vale a dire l’argentino Acuna. Con l’esperto calciatore inglese, in scadenza a fine stagione, avrebbe già raggiunto un accordo di massima per un contratto di un anno e mezzo, quindi fino a giugno 2021. Vedremo se la volontà di Young di approdare a Milano riuscirà o meno a sbloccare l’affare.

Calciomercato Inter, affare Young si blocca: le ultime dall’Inghilterra

L’operazione Young è, però, tutt’altro che in discesa. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Express’, infatti, il vice-presidente esecutivo del Manchester United, vale a dire Ed Woodward, avrebbe bloccato la cessione a gennaio del laterale classe ’85. A quanto pare sarebbe intenzionato a trattenere il calciatore inglese fino alla scadenza del contratto prevista per il prossimo giugno. Non è escluso, comunque, che nell’accordo tra i ‘Red Devils’ e lo stesso Young possa essere presente un’opzione per il rinnovo unilaterale e di un’altra stagione. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Dimarco in uscita: ‘acconto’ al Verona

Per un terzino che arriva, o forse no, ce n’è un altro che parte: stiamo parlando di Federico Dimarco. Il 22enne sembra diretto al Verona e potrebbe essere una sorta di ‘acconto’ per Kumbulla, centrale classe 2000 titolare fisso della formazione di Juric che Marotta e Ausilio vorrebbero bloccare adesso in ottica estate.