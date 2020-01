GAZZETTA DELLO SPORT – Questi i titoli dedicati all’Inter dal quotidiano milanese:

UN’INTER SCATENATA

Aria di scambio Kessie-Politano Lunedì Young per la firma E si riaccende la pista per Giroud

Inter su Kessie

MAROTTA CHIUDE YOUNG, CONTATTO PER GIROUD E SCAMBIO CON IL MILAN

Forza dirompente, carattere da domare Franck fra gol e liti

Ashley, uomo nuovo per la fascia Miglior esterno a Russia 2018

San Siro in festa con 70mila tifosi A centrocampo in tre per due maglie

Ivan Cordoba

“CONTE ANIMA INTER. E’ GIA’ DA SCUDETTO MA CHE SCOMODA QUESTA ATALANTA”