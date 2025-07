Scambio senza senso con la Juve: “L’Inter prende il nuovo Correa”

La suggestione dello scambio travolge in negativo i tifosi, per molti è pura follia: “Non lo farei mai”

Le roventi temperature della stagione estiva portano con sé altrettanto bollenti novità fronte mercato.

L’Inter sta costruendo pezzo dopo pezzo una squadra competitiva in vista della prossima stagione e Ademola Lookman potrebbe diventarne presto il colpo apicale, se l’Atalanta dovesse acconsentire al trasferimento del proprio gioiellino a cifre più contenute rispetto alla elevatissima richiesta da 60 milioni.

Nel caso in cui la trattativa non dovesse andare a buon fine, i nerazzurri hanno comunque almeno un paio di alternative su cui poter puntare.

Nelle scorse ore, a detta de ‘La Repubblica’, è saltata fuori una pista a tratti inaspettata ma che rispecchierebbe le caratteristiche cercate dalla dirigenza nella caccia alla nuova seconda punta. Trattasi di Nico Gonzalez, attaccante argentino in esubero dalla Juventus.

Il calciatore potrebbe non arrivare a mezzo di un’operazione secca, ma attraverso uno scambio di cartellini all’interno del quale potrebbe finire Davide Frattesi, accostato ripetutamente ai bianconeri negli scorsi mesi quando era stato etichettato come uno degli uscenti della formazione nerazzurra dell’ex Simone Inzaghi.

Nico Gonzalez per Frattesi, tifosi dell’Inter contrari allo scambio

Tale scenario, però, non raccoglie affatto consensi fra i tifosi. Anzi, al contrario, per i più potrebbe rivelarsi essere uno scambio di pessima fattura per varie motivazioni.

Di Nico Gonzalez non piace la mancanza di continuità, ricordando a qualcuno persino l’ex attaccante nerazzurro Joaquin Correa. Mentre di Frattesi non si vorrebbe fare a meno di quel guizzo negli inserimenti che ha portato spesso a risultati positivi, specie con indosso la maglia della Nazionale. Meglio che le cose restino così come sono, piuttosto.

nico gonzalez è un joaquin correa. niente di più e niente di meno — claudia𓁥 (@iamfakeC) July 16, 2025

Quindi la juve sancho il Napoli ndoye noi nico gonzalez Ahahaha e che vuoi competere — Caterina devi vendere (@interemia_2) July 16, 2025

Non lo farei mai. Nico è una vera pippa, frattesi è veramente forte.

Lasciamo che Nico vada in Arabia — Cerchio (@emolumento) July 17, 2025

Al di là di quel che piace e non piace ai tifosi, molto dell’esito di una simile trattativa dipenderebbe dai bisogni del tecnico Chivu. Frattesi resta un punto fermo degli schemi tattici dell’ex allenatore del Parma, il quale conta di valorizzarne meglio le qualità nella prossima stagione diversamente da quanto fatto finora dal precedessore Inzaghi.