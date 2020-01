Sfuma la cessione di Gabigol: il Flamengo prende Pedro dalla Fiorentina

INTER GABIGOL – In attesa di piazzare qualche colpo in entrata, l’Inter attende buone nuove anche dalle uscite per avere soldi utili da reinvestire sul mercato. In quest’ottica rimbalza alle cronache sportive la situazione di Gabigol, che secondo ‘Tuttosport’ potrebbe addirittura sfumare sul fronte Flamengo. Il club di Rio, infatti, starebbe per chiudere con la Fiorentina l’acquisizione del cartellino di Pedro, meteora della Fiorentina che non è riuscita ad imporsi nel campionato italiano. Tuttavia, la verità starebbe nel mezzo: Pedro tornerebbe in Brasile perché non trova spazio nel campionato italiano ma non è la prima scelta del club rossonero, che deve ancora trovare l’accordo economico per gettare le basi per avere a titolo definitivo il bomber brasiliano.

