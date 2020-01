DIRETTA Inter-Atalanta: segui la cronaca LIVE in tempo reale

La diciannovesima giornata del campionato di Serie A mette di fronte Inter e Atalanta allo stadio Meazza. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter riceve l’Atalanta nel terzo anticipo del sabato valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, ultimo turno del girone di andata. Da un lato i milanesi di Conte vogliono dare seguito alla splendida vittoria esterna contro il Napoli per laurearsi campione d’inverno. Dall’altro gli orobici del grande ex Gasperini hanno bisogno di un risultato positivo per rilanciarsi nella corsa al quarto posto che vale la Champions. Interlive.it vi offre il match dello stadio Giuseppe Meazza in tempo reale.